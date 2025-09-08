 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Bayer Leverkusen a trouvé le successeur d'Erik ten Hag
information fournie par So Foot 08/09/2025 à 15:46

Deuxième essai.

Après le licenciement surprise d’Erik ten Hag, le Bayer Leverkusen cherchait un nouvel entraîneur capable de continuer sur la lancée offensive du club. Raul ? Xavi ? Ange Postecoglou ? Le choix s’est finalement porté sur le profil plus discret de Kasper Hjulmand, ancien sélectionneur du Danemark, qui s’est engagé jusqu’en 2027 avec le Bayer.

Sport
