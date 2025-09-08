Le Bayer Leverkusen a trouvé le successeur d'Erik ten Hag
Deuxième essai.
Après le licenciement surprise d’Erik ten Hag, le Bayer Leverkusen cherchait un nouvel entraîneur capable de continuer sur la lancée offensive du club. Raul ? Xavi ? Ange Postecoglou ? Le choix s’est finalement porté sur le profil plus discret de Kasper Hjulmand, ancien sélectionneur du Danemark, qui s’est engagé jusqu’en 2027 avec le Bayer. …
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
