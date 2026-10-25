Le Barça, victime préférée de Kylian Mbappé ?
Vous ne devinerez jamais qui est la première équipe. En ouvrant le score de manière bien chanceuse lors du premier Clasico de la saison, Kylian Mbappé a confirmé qu’il était particulièrement décisif face au FC Barcelone. Alors qu’il n’évolue dans le club madrilène que depuis deux saisons et demie, l’international français a déjà claqué 13 buts face aux Catalans. Il en a inscrit autant contre Monaco et Lyon. Montpellier reste toutefois sa victime préférée à ce jour, avec 15 réalisations.
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TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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