Le Barça va retrouver son Camp Nou
Après avoir fait l’tour du monde, tout c’qu’on veut c’est être à la maison.
Un an et demi de travaux, des matchs joués à Montjuïc, des grues dans le ciel barcelonais… Et enfin, le retour. Le Barça va retrouver son Camp Nou. Le 7 novembre, les hommes de Hansi Flick fouleront de nouveau leur pour une séance d’entraînement ouverte au public. Un premier contact avec leur stade rénové.…
