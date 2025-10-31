 Aller au contenu principal
Le Barça va retrouver son Camp Nou
information fournie par So Foot 31/10/2025 à 12:04

Le Barça va retrouver son Camp Nou

Le Barça va retrouver son Camp Nou

Après avoir fait l’tour du monde, tout c’qu’on veut c’est être à la maison.

Un an et demi de travaux, des matchs joués à Montjuïc, des grues dans le ciel barcelonais… Et enfin, le retour. Le Barça va retrouver son Camp Nou. Le 7 novembre, les hommes de Hansi Flick fouleront de nouveau leur pour une séance d’entraînement ouverte au public. Un premier contact avec leur stade rénové.…

MH pour SOFOOT.com

Sport
