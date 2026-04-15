Le Barça va porter à nouveau plainte après le quart retour contre l’Atlético

La pilule ne passe toujours pas. Le FC Barcelone continue d’exprimer sa frustration envers l’arbitrage de Clément Turpin lors du quart de finale retour de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid (1-2), mardi soir. Après Raphinha en zone mixte, c’est au tour de Joan Laporta , le président du Barça, de fustiger les décisions arbitrales prises sur l’ensemble des deux rencontres .

« Je tiens tout d’abord à féliciter nos adversaires, mais l’arbitrage d’hier (mardi) était scandaleux . Ce qu’ils nous ont fait est intolérable » , estime le dirigeant barcelonais, ce mercredi, dans la presse espagnole. Au match aller, ils ne nous ont pas accordé un penalty évident , et ils ont également expulsé un de nos joueurs (Pau Cubarsí) alors qu’il ne méritait qu’un carton jaune . L’arbitre avait pris la bonne décision, mais la VAR l’a contraint à la contester avec un carton rouge qui nous a fait très mal. » …

CT pour SOFOOT.com