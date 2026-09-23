Le Barça va encore devoir quitter le Camp Nou

Més que une dette. Après avoir joué plus de deux ans hors du Camp Nou, de mai 2023 à septembre 2025, les Barcelonais vont devoir déménager de nouveau. Pas tout de suite puisque le club devrait finir la saison dans son antre historique. Mais au moins une partie de la prochaine campagne devrait se passer à Montjuic, avec un retour prévu au Camp Nou en janvier 2028 . À la fin des travaux, estimés pour le début de saison 2028-2029, le stade devrait atteindre une capacité de 105 000 personnes.

Une dette de plus de deux milliards

Pour finir les travaux, qui ont déjà pris du retard, le Barça va devoir augmenter le budget. Selon des informations de The Athletic , une nouvelle dette de 510 millions d’euros a été votée par les socios . Au début de l’Espai Barça, un projet qui vise à moderniser les infrastructures du club, en 2014, le coût des travaux devait être de 600 millions d’euros, il est maintenant de 1,8 milliard d’euros. Ce qui fait augmenter la dette du club à plus de 2 milliards et jusqu’à 2,6 milliards en fonction des dates de paiement. Trois fois rien.…

LP pour SOFOOT.com