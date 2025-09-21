 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Barça tranquille face à Getafe
information fournie par So Foot 21/09/2025 à 22:58

Le Barça tranquille face à Getafe

Le Barça tranquille face à Getafe

Barcelone 3-0 Getafe

Buts : Torres (15 e et 34 e ) et Olmo (63 e ) pour le Barça

No Yamal, party quand même.…

SO pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Inter repart de l'avant face à Sassuolo
    L'Inter repart de l'avant face à Sassuolo
    information fournie par So Foot 21.09.2025 22:46 

    Inter 2-1 Sassuolo Buts : Dimarco (14 e ) et Augusto (81 e ) pour l’Inter // Cheddira (84) pour Sassuolo La meilleure attaque c’est la défense.… SO pour SOFOOT.com

  • OM-PSG face au Ballon d’or : le terrain d’abord
    OM-PSG face au Ballon d’or : le terrain d’abord
    information fournie par So Foot 21.09.2025 22:18 

    Les conditions climatiques ont poussé la Ligue à reporter le Classique entre l'OM et le PSG à lundi soir, à 20 heures, en même temps que la cérémonie du Ballon d'or. Et alors ? La nuit est tombée ce dimanche sans la perspective de vivre une soirée enflammée au ... Lire la suite

  • Des piétons abrités sous un parapluie passent devant le stade Vélodrome, où le match de L1 OM-PSG a été reporté de 24 heures en raison des intempéries, le 21 septembre 2025 à Marseille ( AFP / Miguel MEDINA )
    Ligue 1: le "classique" OM-PSG reporté à lundi pour cause d'intempéries à Marseille
    information fournie par AFP 21.09.2025 21:59 

    Partie remise pour le "classique": initialement programmé dimanche à 20h45, le choc OM-PSG a été reporté à lundi soir en raison du mauvais temps à Marseille et se tiendra donc au même moment que la cérémonie du Ballon d'or, où plusieurs Parisiens devraient être ... Lire la suite

  • Adeyemi porte Dortmund contre Wolfsburg
    Adeyemi porte Dortmund contre Wolfsburg
    information fournie par So Foot 21.09.2025 21:48 

    Dortmund 1-0 Wolfsbourg But : Adeyimi (20 e ) pour le BVB Adeyummy.… TJ pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank