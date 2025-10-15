Le Barça sécurise encore un cadre de Hansi Flick
Enfin une bonne nouvelle côté barcelonais.
Ce mardi, le FC Barcelone a officialisé la prolongation de son milieu de terrain Frenkie de Jong. Le Néerlandais voit son bail, initialement prévu jusqu’en 2027, s’étendre jusqu’en 2029, soit dix ans après son arrivée en Catalogne.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
