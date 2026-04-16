Le Barça se console avec une vieille remontada
Retour vers le futur. Le FC Barcelone s’est fait éliminer par l’Atlético de Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions mardi. Lamine Yamal et ses partenaires n’ont pas réussi à combler leur retard de deux buts accumulé au match aller.
Après un mercredi marqué par la frustration de Joan Laporta sur l’arbitrage de la double confrontation, le club est passé à autre chose via son site internet, en se remémorant une remontada , ce jeudi. Sauf que celle-ci date de… 1986 .…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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