Le Barça s'assoit sur un gros chèque après l’annulation du match contre Villarreal à Miami
Il va falloir trouver un autre levier.
Laporta peut dire adieu à un chèque de près de 6 millions d’euros. Ce mercredi, la Liga a annoncé l’annulation de la délocalisation du match Villarreal-FC Barcelone à Miami. Une décision qui a réjoui les supporters et le foot, mais moins les dirigeants des deux clubs.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
