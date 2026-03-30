La France devient virtuellement favorite du Mondial
Une troisième étoile au pays de la bannière étoilée ? Après les victoires des Bleus face au Brésil (2-1) et à la Colombie (3-1), certains médias étrangers, dont les Espagnols, ont félicité les joueurs français, faisant même d’eux des favoris pour remporter la Coupe du monde . Dans un autre monde, celui d’X, rien ne change, la planète est folle des Français.
Aucun, doute pour certains : le trophée est pour la France ! Si pas, ça serait un échec. La pression……
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