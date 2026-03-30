Bleus : des statuts et de la liberté

Ce dernier rassemblement avant la Coupe du monde a confirmé ce que tout le monde savait déjà : l'équipe de France possède un réservoir offensif impressionnant. Autant de talents qui s'éclatent ensemble et profitent de la liberté offerte par Didier Deschamps.

S’il fallait une action pour décrire le plaisir pris et transmis par l’attaque de l’équipe de France face à la Colombie, ce serait sans aucun doute le troisième but du match. Une récupération de Maghnes Akliouche, une ouverture parfaite de Rayan Cherki, un centre au cordeau de Marcus Thuram et à l’arrivée un doublé pour Désiré Doué. Une séquence qui vaut mille mots pour les quatre fantastiques du soir, qui auront parfaitement assuré la relève des titulaires alignés face au Brésil.

« On s’est bien amusés avec les copains, ça fait plaisir. Sur plan de la cohésion, c‘est magnifique », savourait Cherki au coup de sifflet final auprès de TF1. Tout est dit. Au-delà d’une force de frappe impressionnante sur le papier (une dizaine de noms qui ne feraient tâche dans aucune sélection au monde), les attaquants tricolores prennent du plaisir lorsqu’ils sont sur le pré. Et en donnent, beaucoup.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com