 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bleus : des statuts et de la liberté
information fournie par So Foot 30/03/2026 à 12:55

Bleus : des statuts et de la liberté

Bleus : des statuts et de la liberté

Ce dernier rassemblement avant la Coupe du monde a confirmé ce que tout le monde savait déjà : l'équipe de France possède un réservoir offensif impressionnant. Autant de talents qui s'éclatent ensemble et profitent de la liberté offerte par Didier Deschamps.

S’il fallait une action pour décrire le plaisir pris et transmis par l’attaque de l’équipe de France face à la Colombie, ce serait sans aucun doute le troisième but du match. Une récupération de Maghnes Akliouche, une ouverture parfaite de Rayan Cherki, un centre au cordeau de Marcus Thuram et à l’arrivée un doublé pour Désiré Doué. Une séquence qui vaut mille mots pour les quatre fantastiques du soir, qui auront parfaitement assuré la relève des titulaires alignés face au Brésil.

« On s’est bien amusés avec les copains, ça fait plaisir. Sur plan de la cohésion, c‘est magnifique », savourait Cherki au coup de sifflet final auprès de TF1. Tout est dit. Au-delà d’une force de frappe impressionnante sur le papier (une dizaine de noms qui ne feraient tâche dans aucune sélection au monde), les attaquants tricolores prennent du plaisir lorsqu’ils sont sur le pré. Et en donnent, beaucoup.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank