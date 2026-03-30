Emmanuel Grégoire souhaite acter la vente du Parc des Princes avant la fin de l’été

Quel feuilleton est le plus lassant : Plus belle la vie , Demain nous appartient ou La vente du Parc ? Il semblerait qu‘ Emmanuel Grégoire nous ait donné un indice lors de la matinale de Franceinfo ce lundi. Élu maire de Paris dimanche dernier, le socialiste a exprimé le souhait de reprendre les négociations avec le PSG et les terminer d’ici peu pour boucler le dossier de la vente du Parc des Princes.

Pour rappel, le Parc des Princes appartient à la Ville de Paris, qui refuse de le vendre au club des champions d’Europe 2025 qui voudrait en devenir propriétaire pour financer sa modernisation . Face à ce blocage, le PSG menace de quitter le stade et envisage de construire une nouvelle enceinte en dehors de Paris, ce qui crée un conflit politique et économique entre la mairie et le club. Ce fan du PSG et du RC Lens a ainsi déclaré vouloir « clôturer les discussions au plus tard à la fin de l’été ». …

SW pour SOFOOT.com