Décès de Joël Henry, milieu et fêtard emblématique du championnat de France
La France des chenilles est en deuil. Joël Henry, ancien milieu offensif emblématique de la Ligue 1 passé par Lille, Nantes, Brest, Bastia, Toulon ou encore Nice, s’en est allé à l’âge de 63 ans, comme l’a confirmé le LOSC ce lundi matin dans un communiqué.
C’est avec une profonde émotion que le LOSC a appris la disparition de son ancien joueur, Joël Henry, survenue à l'âge de 63 ans. Lancé dans le grand bain à l'âge de 16 ans, il avait disputé plus de 300 matchs sous nos couleurs dans les années 80 🔙 Le communiqué 👉… pic.twitter.com/ouusrU4iLq…
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