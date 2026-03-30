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Décès de Joël Henry, milieu et fêtard emblématique du championnat de France
information fournie par So Foot 30/03/2026 à 12:58

Décès de Joël Henry, milieu et fêtard emblématique du championnat de France

Décès de Joël Henry, milieu et fêtard emblématique du championnat de France

La France des chenilles est en deuil. Joël Henry, ancien milieu offensif emblématique de la Ligue 1 passé par Lille, Nantes, Brest, Bastia, Toulon ou encore Nice, s’en est allé à l’âge de 63 ans, comme l’a confirmé le LOSC ce lundi matin dans un communiqué.

C’est avec une profonde émotion que le LOSC a appris la disparition de son ancien joueur, Joël Henry, survenue à l'âge de 63 ans. Lancé dans le grand bain à l'âge de 16 ans, il avait disputé plus de 300 matchs sous nos couleurs dans les années 80 🔙 Le communiqué 👉… pic.twitter.com/ouusrU4iLq…

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