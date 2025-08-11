Le Barça risque de ne pas pouvoir inscrire ses recrues à temps pour la reprise

On reprend les bonnes habitudes.

Ce samedi marque le début de saison du FC Barcelone avec la première journée de Liga face à Majorque. L’occasion pour les supporters blaugrana de voir de quoi sont capables les nouvelles recrues en compétition officielle… Raté ! Bien évidemment qu’il y allait avoir des soucis pour les inscrire à temps. Interrogé dimanche par TV3 en marge du Trophée Joan Gamper remporté face à Côme (5-0), le président barcelonais Joan Laporta a admis que les derniers joueurs arrivés ne seraient pas garantis de pouvoir jouer dès la reprise ce samedi.…

ARM pour SOFOOT.com