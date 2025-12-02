Le Barça renverse l'Atlético en trois actes

Dans le choc de la quatorzième journée de Liga, le leader barcelonais s'est progressivement mué en bête féroce pour stopper l'Atlético de Madrid dans sa spirale positive. Grâce à ce succès capital contre un adversaire direct pour le titre, les Catalans s'assurent de conserver leur trône et s'affirment comme des prétendants à leur propre succession.

FC Barcelone 3-1 Atlético de Madrid

Buts: Raphinha (26 e ), Olmo (65 e ) et F.Torres (95 e ) pour le Barça // Baena (19 e ) pour les Colchoneros.

La meilleure des défenses est-elle vraiment l’attaque ? À l’heure où le FC Barcelone souffre de nombreux maux à l’image de son défenseur Ronald Araujo, le leader de Liga serait tenté de répondre oui. Pas toujours lucide au moment de faire trembler les filets, le Barça a eu le mérite de mieux tenter sa chance pour cadrer ses tentatives et briser le mur Jan Oblak par trois fois. Ce n’est pas un mince exploit, à l’image d’un Ferran Torres qui demande le silence au moment de dompter la muraille slovène en guise de coup de grâce (95 e , 3-1) . De l’autre côté, la finition visiteuse a trop fait défaut pour espérer autre chose qu’une défaite lourde de conséquences.…

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com