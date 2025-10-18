Le Barça provisoirement leader de la Liga

Sur le fil.

Humilié avant la trêve, le FC Barcelone s’est remis la tête à l’endroit face à son voisin Gérone (2-1). Non sans mal. Bien lancé par Pedri, qui a fait mouche du gauche sur une passe de Lamine Yamal (1-0, 13 e ) , le Barça s’est fait rattraper par Axel Witsel sur un corner (1-1, 20 e ) . Les visiteurs ont trouvé le poteau (24 e ), et Marcus Rashford la transversale (30 e ), mais il a fallu attendre le temps additionnel pour trouver un vainqueur, lorsque Ronald Araujo a mis au fond le centre de Frenkie de Jong (2-1, 90 e +3) . Le Barça prend la tête de la Liga, avec un point d’avance sur le Real Madrid, en attendant le match des Merengues dimanche à Getafe.…

QB pour SOFOOT.com