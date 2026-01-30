 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Barça prolonge un de ses chouchous
information fournie par So Foot 30/01/2026 à 17:38

Le Barça prolonge un de ses chouchous

Le Barça prolonge un de ses chouchous

Soldat, au renfort ! Le FC Barcelone a annoncé avoir prolongé le contrat de l’une de ses pépites : Fermín López. Arrivé à la Masia en 2016 à l’âge de 13 ans, le milieu offensif a fait ses preuves jusqu’à s’affirmer en équipe première en 2023. Le club catalan et l’international espagnol poursuivent donc ensemble jusqu’en 2031 . Destin scellé, coffres remplis.

Il a l'amour du maillot du Barça. Il défend les couleurs du Barça. Il continue au Barça. Fermín Lopez 2031. 💙❤️ pic.twitter.com/uUyanMWrKE…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank