Le Barça prolonge un de ses chouchous

Soldat, au renfort ! Le FC Barcelone a annoncé avoir prolongé le contrat de l’une de ses pépites : Fermín López. Arrivé à la Masia en 2016 à l’âge de 13 ans, le milieu offensif a fait ses preuves jusqu’à s’affirmer en équipe première en 2023. Le club catalan et l’international espagnol poursuivent donc ensemble jusqu’en 2031 . Destin scellé, coffres remplis.

Il a l'amour du maillot du Barça. Il défend les couleurs du Barça. Il continue au Barça. Fermín Lopez 2031. 💙❤️ pic.twitter.com/uUyanMWrKE…

SW pour SOFOOT.com