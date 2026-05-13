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Le Barça prend des mesures après les accusations de Florentino Pérez
information fournie par So Foot 13/05/2026 à 09:45

Le Barça prend des mesures après les accusations de Florentino Pérez

Le Barça prend des mesures après les accusations de Florentino Pérez

Un président plus tranchant que ses joueurs. Après les récentes polémiques au Real Madrid, le président Florentino Pérez a organisé une conférence de presse, ce mardi, dans laquelle il a abordé plusieurs sujets , dont l’affaire Negreira, accusant le FC Barcelone de corruption d’arbitres . « Il y a trois ans, nous avons appris l’affaire Negreira. Le plus grand scandale de l’histoire. Ils paient depuis deux décennies, a certifié le dirigeant madrilène. Nous allons présenter un dossier substantiel à l’UEFA afin qu’ils puissent s’attaquer à la racine et résoudre ce problème pour le bien du football mondial. »

Des actions juridiques en cours

La réponse du berger à la bergère ne s’est pas faite attendre : le champion d’Espagne en titre a annoncé l’entame de procédures judiciaires suite aux accusations du patron du rival du Real Madrid , via un communiqué. « Concernant la conférence de presse convoquée par le président du Real Madrid, Florentino Pérez, nous vous informons que notre service juridique examine attentivement ses déclarations et accusations. Celles-ci sont actuellement analysées et les suites à donner sont en cours d’évaluation. Nous vous communiquerons de plus amples informations sur notre position et les décisions qui seront prises en temps voulu. »

CT pour SOFOOT.com

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