Le Barça prend des mesures après les accusations de Florentino Pérez

Un président plus tranchant que ses joueurs. Après les récentes polémiques au Real Madrid, le président Florentino Pérez a organisé une conférence de presse, ce mardi, dans laquelle il a abordé plusieurs sujets , dont l’affaire Negreira, accusant le FC Barcelone de corruption d’arbitres . « Il y a trois ans, nous avons appris l’affaire Negreira. Le plus grand scandale de l’histoire. Ils paient depuis deux décennies, a certifié le dirigeant madrilène. Nous allons présenter un dossier substantiel à l’UEFA afin qu’ils puissent s’attaquer à la racine et résoudre ce problème pour le bien du football mondial. »

Des actions juridiques en cours

La réponse du berger à la bergère ne s’est pas faite attendre : le champion d’Espagne en titre a annoncé l’entame de procédures judiciaires suite aux accusations du patron du rival du Real Madrid , via un communiqué. « Concernant la conférence de presse convoquée par le président du Real Madrid, Florentino Pérez, nous vous informons que notre service juridique examine attentivement ses déclarations et accusations. Celles-ci sont actuellement analysées et les suites à donner sont en cours d’évaluation. Nous vous communiquerons de plus amples informations sur notre position et les décisions qui seront prises en temps voulu. » …

CT pour SOFOOT.com