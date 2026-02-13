Le Barça peste (encore) contre l’arbitrage

Les Colchoneros ont un pied en finale ; les Blaugranas ont leurs yeux pour pleurer et leur langue pour râler. Après la défaite de son FC Barcelone à l’Atlético de Madrid 4-0 en demi-finale aller de Coupe du Roi, Hansi Flick était remonté contre l’arbitrage. Le club catalan envisagerait même de déposer une réclamation à la Fédération espagnole , comme le rapporte le Mundo Deportivo . Deux phases précises font grogner les Barcelonais.

Le premier litige provient du tacle appuyé de Giuliano Simeone sur le latéral gauche du Barça, Alejandro Balde. Selon les Barcelonais, l’arbitre aurait dû sortir le carton rouge . Une action arrivée à la 50 e minute, quand le score était déjà de 4 à 0……

