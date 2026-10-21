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Le Barça perd un joueur pour le Clásico après le match contre le PSG
information fournie par So Foot 21/10/2026 à 09:25

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Le Barça perd un joueur pour le Clásico après le match contre le PSG

Le Barça perd un joueur pour le Clásico après le match contre le PSG

Le PSG n’est pas seul. Si le club de la capitale française est inquiet par les blessures d’Ousmane Dembélé, Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia, le FC Barcelone a également composé avec la sortie sur blessure de Dani Olmo , avant demi-heure de jeu, remplacé par son jeune coéquipier Fermín López.

Ne comptez pas sur Olmo contre le Real Madrid

L’ancien du RB Leipzig n’a pas pu reprendre la rencontre suite à un choc avec Vitinha. Olmo était visiblement touché à la cuisse gauche, une blessure qui pourrait lui faire manquer le Clásico face au Real Madrid dimanche.

MB pour SOFOOT.com

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