 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Barça perd l'une de ses stars pour 5 semaines
information fournie par So Foot 27/03/2026 à 21:19

Le Barça perd l'une de ses stars pour 5 semaines

Le Barça perd l'une de ses stars pour 5 semaines

C’est la cata, c’est la cata, c’est la catastrophe… Touché à la cuisse contre la France jeudi soir, Raphinha souffre d’une lésion aux ischio-jambiers . Il a quitté la sélection brésilienne et le FC Barcelone a annoncé le verdict : il sera sur le flanc pendant cinq semaines . L’attaquant manquera six matchs si cette durée d’indisponibilité se confirme : quatre en Liga (Atlético, Espanyol, Celta, Getafe) ainsi que la double confrontation face à l’Atlético de Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions .

Auteur de 19 buts cette saison , le Brésilien a rappelé à quel point il était déterminant pour son équipe avant la trêve avec un triplé contre Séville le 15 mars et une prestation éclatante pour qualifier les Blaugrana contre Newcastle le 18 mars. Comme les problèmes n’arrivent jamais seuls, Wesley a lui aussi quitté la Seleção après s’être blessé.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Dijon et Sochaux se rapprochent de la montée
    Dijon et Sochaux se rapprochent de la montée
    information fournie par So Foot 27.03.2026 22:02 

    Ça sent la montée. Dijon et Sochaux ont fait un grand pas vers l’accession en Ligue 2 vendredi. Mené par Versailles à la mi-temps, le DFCO a pu compter sur un doublé d’Ismail Diallo pour garde la tête du championnat et enchaîner un 14 e match sans défaite (3-1). ... Lire la suite

  • La retraite internationale ? Pas tout de suite pour De Bruyne
    La retraite internationale ? Pas tout de suite pour De Bruyne
    information fournie par So Foot 27.03.2026 21:00 

    Kevin De Bruyne vivra cet été son septième tournoi majeur avec la Belgique, et sa quatrième Coupe du monde . Mais ira-t-il plus loin ? Le milieu de terrain pourrait se poser la question puisqu’il fêtera ses 35 ans en juin . Les journalistes belges l’ont justement ... Lire la suite

  • Les joueurs iraniens avec des cartables pour rendre hommage aux écolières tuées à Minab
    Les joueurs iraniens avec des cartables pour rendre hommage aux écolières tuées à Minab
    information fournie par So Foot 27.03.2026 20:22 

    Le sport passe au second plan. L’équipe nationale d’Iran s’est inclinée contre le Nigeria ce vendredi en Turquie (1-2). Moses Simon a marqué un but, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le 1er novembre, mais l’image de la rencontre restera l’entrée des Iraniens ... Lire la suite

  • Un hacker montre les failles de sécurité informatique de l’Ajax
    Un hacker montre les failles de sécurité informatique de l’Ajax
    information fournie par So Foot 27.03.2026 18:35 

    Tous les pirates ne sont pas des truands. Un hacker a, via une faille sécuritaire, infiltré la base de données de l’Ajax Amsterdam . Heureusement, il en a juste informé des journalistes, rapporte Bleeping Computer . Une fois la faille mise à nu, un journaliste ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank