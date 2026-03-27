Dijon et Sochaux se rapprochent de la montée

Ça sent la montée. Dijon et Sochaux ont fait un grand pas vers l’accession en Ligue 2 vendredi. Mené par Versailles à la mi-temps, le DFCO a pu compter sur un doublé d’Ismail Diallo pour garde la tête du championnat et enchaîner un 14 e match sans défaite (3-1). Son dauphin, Sochaux, a aussi fait le job contre QRM grâce à deux buts en deux minutes de Benjamin Gomel (2-0). Le duo de tête profite du nul de Rouen face à Caen pour creuser un écart intéressant : le FCR, troisième et virtuel barragiste, est désormais à cinq points de Dijon et à quatre unités de Sochaux.

Le missile de Ismael Diallo pour le @DFCO_Officiel ! 2-1 pour le @DFCO_Officiel, le @FC_Versailles perd pied ! Suivez le match en direct sur notre chaîne YouTube "Championnat National Officiel" !#NationalFFF pic.twitter.com/W6nxQgZG5I…

QB pour SOFOOT.com