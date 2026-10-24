Le Barça perd encore un cadre pour le Clásico

C’est confirmé. Alors qu’une blessure à la cheville menaçait Jules Koundé de manquer le Clásico prévu ce dimanche soir face au Real Madrid, son entraîneur Hansi Flick a mis fin au suspense en conférence de presse : « Jules Koundé ne sera pas disponible demain, nous ne voulons pas prendre de risques avec lui ».

Série à préserver

A l’absence du Français s’ajoutent celles d’Eric Garcia et Dani Olmo. Privé de trois cadres, Flick devrait réaligner la même ligne défensive que celle qui a perdu plus tôt cette semaine en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain (Cancelo, Martin, Cubarsí, Espart) et croiser les doigts pour que, face au Real, l’issue lui soit favorable afin de préserver sa série parfaite en championnat : neuf victoires en neuf match. …

JD pour SOFOOT.com