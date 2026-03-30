 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Barça laisse Raphinha au repos pour plusieurs jours
information fournie par So Foot 30/03/2026 à 17:04

Le Barça laisse Raphinha au repos pour plusieurs jours

Le Barça laisse Raphinha au repos pour plusieurs jours

Blaise Pascal affirme que « tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre ». Si l’on suit cette pensée, Raphinha serait plutôt en passe de connaître le bonheur pendant les prochains jours .

Touché au biceps fémoral (un muscle des ischio-jambiers pour les moins férus d’anatomie), l’ancien joueur du Stade rennais a dû sortir en cours de jeu lors de Brésil-France. Comme le relaie Mundo Deportivo , le bichon du Barça s’est vu accorder cinq jours de repos par son club pour profiter de sa famille avant de décoller pour suivre sa rééducation à Barcelone.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank