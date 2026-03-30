Le Barça laisse Raphinha au repos pour plusieurs jours

Blaise Pascal affirme que « tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre ». Si l’on suit cette pensée, Raphinha serait plutôt en passe de connaître le bonheur pendant les prochains jours .

Touché au biceps fémoral (un muscle des ischio-jambiers pour les moins férus d’anatomie), l’ancien joueur du Stade rennais a dû sortir en cours de jeu lors de Brésil-France. Comme le relaie Mundo Deportivo , le bichon du Barça s’est vu accorder cinq jours de repos par son club pour profiter de sa famille avant de décoller pour suivre sa rééducation à Barcelone.…

SW pour SOFOOT.com