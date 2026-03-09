 Aller au contenu principal
Le Barça ferme sa billetterie pour endiguer la vague de supporters de Newcastle
information fournie par So Foot 09/03/2026 à 18:07

Spill the tea. Avant le match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions opposant le FC Barcelone à Newcastle , le club catalan s’est permis une petite folie : suspendre la vente des billets pour le match retour de mardi prochain . Comme le relaie Marca , cette stratégie a été pensée pour empêcher les supporters anglais d’envahir les travées du Camp Nou. Jouer à l’extérieur en étant à domicile, ce serait bien dommage.

Dans un communiqué ce lundi, le club Blaugrana indique avoir détecté plusieurs transactions non conformes à son règlement qui impliquaient la présence de fans des Magpies en dehors du secteur réservé aux visiteurs. Les Culés pourront se battre pour obtenir des places ce mardi : « Le club adoptera les mesures de sécurité nécessaires pour garantir la sécurité de tous ses membres et supporters, à domicile comme à l’extérieur. […] L’objectif de ces mesures est d’assurer une sécurité maximale à tous les participants. »

SW pour SOFOOT.com

