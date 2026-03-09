Le Barça ferme sa billetterie pour endiguer la vague de supporters de Newcastle

Spill the tea. Avant le match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions opposant le FC Barcelone à Newcastle , le club catalan s’est permis une petite folie : suspendre la vente des billets pour le match retour de mardi prochain . Comme le relaie Marca , cette stratégie a été pensée pour empêcher les supporters anglais d’envahir les travées du Camp Nou. Jouer à l’extérieur en étant à domicile, ce serait bien dommage.

Dans un communiqué ce lundi, le club Blaugrana indique avoir détecté plusieurs transactions non conformes à son règlement qui impliquaient la présence de fans des Magpies en dehors du secteur réservé aux visiteurs. Les Culés pourront se battre pour obtenir des places ce mardi : « Le club adoptera les mesures de sécurité nécessaires pour garantir la sécurité de tous ses membres et supporters, à domicile comme à l’extérieur. […] L’objectif de ces mesures est d’assurer une sécurité maximale à tous les participants. » …

SW pour SOFOOT.com