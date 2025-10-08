 Aller au contenu principal
Le Barça féminin atomise le Bayern
information fournie par So Foot 08/10/2025 à 00:21

Barcelone 7 – 1 Bayern Munich

Buts : Putellas (4 e ), Pajor (12 e et 56 e ), Brugts (27 e ), Paraluello (45 e +1) et Pina (88 e et 90 e +2) pour les Blaugrana // Bühl (32 e ) pour les Bavaroises

Pas commun, un club allemand qui prend des 7-1.…

TJ pour SOFOOT.com

