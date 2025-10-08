Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le Barça féminin atomise le Bayern
information fournie par So Foot•08/10/2025 à 00:21
Barcelone 7 – 1 Bayern Munich
Buts : Putellas (4
e
), Pajor (12
e
et 56
e
), Brugts (27
e
), Paraluello (45
e
+1) et Pina (88
e
et 90
e
+2) pour les Blaugrana // Bühl (32
e
) pour les Bavaroises
