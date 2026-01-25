Le Barça fait le spectacle contre Oviedo et reprend les commandes de la Liga

FC Barcelone 3-0 Oviedo

Buts : Olmo (52 e ), Raphinha (57 e ) et Yamal (73 e )

L’art et la manière. Le FC Barcelone a pris son temps un fil d’un premier acte peu animé, avant d’imposer sa loi à la lanterne rouge, Oviedo (3-0) . Un grand écart entre les deux équipes qui s’est finalement matérialisé au retour des vestiaires, avec à l’arrivée un large succès qui permet aux Catalans de repasser devant le Real Madrid en tête de la Liga. Avant cela, les Culés ont longtemps tourné en rond : 45 minutes précisément avec une seule petite frappe cadrée à la pause.…

TB pour SOFOOT.com