Le Barça fait le spectacle contre Oviedo et reprend les commandes de la Liga
FC Barcelone 3-0 Oviedo
Buts : Olmo (52 e ), Raphinha (57 e ) et Yamal (73 e )
L’art et la manière. Le FC Barcelone a pris son temps un fil d’un premier acte peu animé, avant d’imposer sa loi à la lanterne rouge, Oviedo (3-0) . Un grand écart entre les deux équipes qui s’est finalement matérialisé au retour des vestiaires, avec à l’arrivée un large succès qui permet aux Catalans de repasser devant le Real Madrid en tête de la Liga. Avant cela, les Culés ont longtemps tourné en rond : 45 minutes précisément avec une seule petite frappe cadrée à la pause.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
