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Le Barça étrille le Real
information fournie par So Foot 25/03/2026 à 20:41

Le Barça étrille le Real

Le Barça étrille le Real

Real Madrid 2-6 FC Barcelone

Buts : Caicedo (30 e , 66 e ) pour les Madrilènes // Pajor (6 e , 57 e ), Brugts (13 e ), Paredes (32 e ), López (64 e ), Putellas (89 e )

Un score qui rappelle quelques souvenirs. Un Clásico est toujours un match à part et encore plus en quarts de finale de Ligue des champions féminine. Pour la manche aller, les Catalanes ne se sont pas déplacées pour rien dans la capitale, puisqu’elle ont pris une sérieuse option pour une place dans le dernier carré après un festival offensif (2-6).…

EL pour SOFOOT.com

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