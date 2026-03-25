Le Barça étrille le Real

Real Madrid 2-6 FC Barcelone

Buts : Caicedo (30 e , 66 e ) pour les Madrilènes // Pajor (6 e , 57 e ), Brugts (13 e ), Paredes (32 e ), López (64 e ), Putellas (89 e )

Un score qui rappelle quelques souvenirs. Un Clásico est toujours un match à part et encore plus en quarts de finale de Ligue des champions féminine. Pour la manche aller, les Catalanes ne se sont pas déplacées pour rien dans la capitale, puisqu’elle ont pris une sérieuse option pour une place dans le dernier carré après un festival offensif (2-6).…

EL pour SOFOOT.com