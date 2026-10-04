Le Barça et Claudia Pina détruisent le Real Madrid
Barcelone 7-0 Real Madrid
Buts : Pina (4 e , 28 e , 32 e , 45 e ), Hansen (33 e ), Pajor (55 e ), Schertenleib (88 e )
Une fessée.…
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Le Barça et Claudia Pina détruisent le Real Madrid
Buts : Pina (4 e , 28 e , 32 e , 45 e ), Hansen (33 e ), Pajor (55 e ), Schertenleib (88 e )
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