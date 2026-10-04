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Pour van Bommel, la Belgique aurait pu battre la France
information fournie par So Foot 04/10/2026 à 21:48

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Pour van Bommel, la Belgique aurait pu battre la France

Pour van Bommel, la Belgique aurait pu battre la France

L’autopersuasion. En conférence de presse avant la rencontre entre la France et la Belgique lundi, pour le compte de la 4 e journée de la Ligue des nations, Mark van Bommel, sélectionneur de la Belgique, a commencé par quasiment dévoiler sa composition : « Cela fait beaucoup, mais tous ne débuteront pas (De Bruyne et Tielemans sont suspendus), a déclaré le technicien néerlandais. Ce sera très fatigant pour eux, bien sûr, 4 rencontres en 12 jours (11 en fait). Surtout parce qu’ils ont beaucoup joué. Mais aussi parce qu’ils évoluent dans d’autres systèmes en club, avec d’autres habitudes. »

« Nous aurions pu battre la France »

Ensuite, l’ancien milieu du Bayern Munich est revenu sur la rencontre de lundi dernier, où les Diables rouges s’étaient inclinés en toute fin de rencontre sur un numéro de soliste de Michael Olise (0-1) : « C’est une des meilleures équipes du monde. Mais nous aurions pu la battre à Bruxelles (0-1). Nous avons eu beaucoup d’occasions. Nous les avons mis en difficulté. Ils ont beaucoup de joueurs de qualité mondiale. Et un, surtout, qui a décidé du match (Michael Olise). Les deux formations étaient cependant très proches. Maintenant, je vous le demande, préférez-vous un match passionnant et finalement le perdre 0-3 ? Ou bien un match ennuyeux et le remporter 1-0 ? »

TM pour SOFOOT.com

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