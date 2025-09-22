Le Barça déplore un nouveau blessé
Infirme López.
Alors que le FC Barcelone s’est imposé, Fermín López n’a pas eu la chance de participer jusqu’au bout à la victoire du FC Barcelone ce dimanche soir face à Getafe (3-0). Entré à l’heure de jeu, le joueur catalan s’est effondré dans le temps additionnel, en se tenant la jambe gauche, au niveau de l’aine.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer