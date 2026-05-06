Le Barca choisit une destination pluvieuse pour sa préparation estivale
Lamine Yamal chez les Peaky Blinders. Pour sa préparation estivale 2026, le FC Barcelone passera deux semaines au St George’s Park, le Clairefontaine anglais, à partir du 27 juillet. D’après la BBC , les Catalans en profiteront pour affronter une équipe du coin : Birmingham City , modeste pensionnaire de Championship. La date de cette rencontre amicale entre David et Goliath reste à confirmer.
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Après son séjour au fin fond de l’Angleterre, les Barcelonais disputeront deux matchs amicaux supplémentaires, l’un à Nairobi, la capitale du Kenya, et l’autre au Maroc. L’identité des deux adversaires de ces rencontres en Afrique n’a pas encore été communiquée.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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