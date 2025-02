information fournie par So Foot • 17/02/2025 à 16:51

Le Barça aurait refusé deux joueurs très expérimentés

La version ibérique d’Oussama Ammar.

Selon SPORT , le FC Barcelone aurait en effet été approché par les représentants de Virgil van Dijk (Liverpool) et de Joshua Kimmich (Bayern Munich) , deux joueurs en fin de contrat cet été et donc potentiellement amenés à changer d’air. Une information à prendre avec des pincettes évidemment, alors que le média espagnol assure que c’est le directeur sportif du Barça, Deco, qui aurait opposé un « non catégorique » à ces deux joueurs.…

TJ pour SOFOOT.com