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Le Barça aurait pris sa décision pour Marcus Rashford
information fournie par So Foot 10/06/2026 à 12:14

Le Barça aurait pris sa décision pour Marcus Rashford

Le Barça aurait pris sa décision pour Marcus Rashford

Adios, amigo ! Marcus Rashford ne sera plus un joueur du Barça la saison prochaine. C’est en tout cas ce qu’affirme Marca . En effet, le club catalan ne devrait pas lever l’option d’achat de 30 briques qu’il avait négociée l’été dernier avec Manchester United avec le prêt de l’attaquant. Pourtant, l’Anglais a réalisé une saison plutôt correcte dans la cité de Gaudí, avec 14 pions et 14 offrandes en 49 rencontres.

Un British peut en cacher un autre

Si l’aventure de Rashford à Barcelone n’aura duré qu’un an, c’est en grande partie à cause de l’arrivée de son compatriote Anthony Gordon en provenance de Newcastle, pour 70 pétards.…

EM pour SOFOOT.com

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