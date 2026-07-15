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« Le Barça a un peu gagné ce soir » : la victoire de l’Espagne fêtée à Barcelone
information fournie par So Foot 15/07/2026 à 12:58

« Le Barça a un peu gagné ce soir » : la victoire de l’Espagne fêtée à Barcelone

« Le Barça a un peu gagné ce soir » : la victoire de l’Espagne fêtée à Barcelone

À Barcelone, où la figure de Lamine Yamal est totémique, la demi-finale entre la France et l’Espagne était particulièrement attendue. Alors que la Roja compte sept joueurs du FC Barcelone dans son effectif lors de ce Mondial, les Barcelonais se sont réapproprié leur équipe nationale. Reportage de la Rambla à la Plaza de Catalunya.

Rien dans l’air ne laissait présager que l’Espagne disputait la deuxième demi-finale de Coupe du monde de son histoire à quelques heures seulement du coup d’envoi du match contre la France. Quelques maillots floqués Lamine Yamal qui se battaient en duel avec les maillots tricolores sur la Rambla, dans le Barri Gótic, à l’Eixample, ou dans les transports. Bien loin de l’agitation. Une journée finalement classique dans la capitale catalane, où le mercure avoisinait les 33 degrés en plein cœur de l’après-midi. Un manque d’enthousiasme, alors, dans une ville où les exploits du Barça règnent en maître ? Seulement en apparence.

Barcelone comme capitale du football espagnol

Face au refus de la mairie de la cité comtale d’installer un écran géant pour suivre la rencontre face au voisin français, les Barcelonais et les touristes présents en masse dans la ville ont pris leurs dispositions afin de suivre le match hors de chez eux. Au moment de tourner sur la Carrer de Zamora, en plein cœur de Poblenou, l’ancien quartier industriel de la ville où désormais les terrasses côtoient les galeries d’art, les bars sont déjà des lieux de rassemblement. L’Ovella Negra, taverne particulièrement prisée les jours de match, voyait déjà plusieurs centaines de personnes affluer une heure et demie avant son ouverture. Trois heures avant le début de la rencontre, l’établissement affichait déjà complet aussi bien dans la partie réservée aux supporters espagnols qu’aux français. « C’est la faute des Néerlandais, ils se sont battus lors du dernier match, du coup on a dû séparer les supporters, c’est la première fois que ça arrive » , assure Joan, occupé à jongler entre la distribution de pintes de cervezas et de sangría au comptoir.…

Par Léna Bernard, à Barcelone pour SOFOOT.com

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