Ciro Immobile : « On m’a sous-coté »

La semaine dernière, Ciro Immobile a surpris son monde, en plein été, en annonçant sa retraite à 36 ans après six mois passés au Paris FC. Au printemps, l'ancien bomber de la Lazio, champion d'Europe 2021 avec l'Italie, avait accordé un long entretien à So Foot . Alors voilà une occasion de se (re)plonger dedans.

Que viens-tu faire au Paris FC à 36 ans ?

On s’est trouvés au bon moment. Le projet m’a plu car il en est au stade de la rampe de lancement. C’est un club qui monte de Ligue 2, qui veut grandir, et qui a besoin de joueurs expérimentés pour encadrer des jeunes prometteurs. Ma venue leur permet de savoir quel type de footballeurs ils vont vouloir pour leur projet, de mesurer la différence entre un bon joueur, un très bon joueur et un champion. Pour moi, c’est un choix qui me permet de rester dans un championnat compétitif et d’envisager la suite sereinement, car j’aimerais rester dans le foot après ma carrière – sans trop savoir encore ce que je vais faire.…

Interview publiée dans le numéro 235 de So Foot paru en avril 2026

Par Andrea Chazy et Éric Maggiori, à Orly pour SOFOOT.com