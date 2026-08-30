Le Barça a enfin trouvé son attaquant !

Un client de plus pour la défense parisienne. Futur adversaire du PSG en Ligue des champions (le 20 octobre), le FC Barcelone est en passe de signer un attaquant . Face à l’impasse du dossier Julian Alvarez, le club blaugrana a accéléré ses négociations pour boucler l’arrivée de Gabriel Jesus . Le buteur brésilien est devenu un second rôle à Arsenal et selon la BBC, le Barça est tout près de boucler le deal pour 10 millions d’euros. Il reste des détails à régler mais les choses sont bien avancées et le joueur voyagera à Londres lundi pour passer sa visite médicale .

Gabriel Jesus n’avait pas joué la moindre minute en finale de la Ligue des champions contre le PSG. Revenu d’une rupture du ligament croisé en décembre , il n’aeu droit qu’à trois titularisations par la suite en Premier League, et une seule en C1. Après quatre saisons à Arsenal , et plus de neuf ans en Angleterre, Jesus découvrirait la Liga. Il y a clairement une place pour lui dans l’effectif catalan suite aux départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres . Lors des deux premiers matchs de championnat, Hansi Flick a bricolé en positionnant Raphinha en pointe.…

QB pour SOFOOT.com