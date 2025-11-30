Le banger de Bouba Kamara pour battre Wolverhampton

Il est gaucher, maintenant, Boubacar Kamara ?

Joueur d’Aston Villa depuis plus de trois ans maintenant, l’ancien Marseillais a donné de ses nouvelles, ce dimanche contre Wolverhampton, en envoyant un missile, pied gauche, dans la lucarne de Sam Johnstone. Suffisant pour Aston Villa, qui s’impose à domicile (1-0) , conserve sa quatrième place (avec 24 unités) et met la pression sur Chelsea, qui reçoit Arsenal cet après-midi. Dans le même temps, Brighton a fait sa loi à Nottingham (0-2) grâce à Maxim De Cuyper et Stéfanos Tzímas, et talonne les Villans avec 22 points au compteur.…

JB pour SOFOOT.com