Christian Eriksen n'a plus de club
Sage décision. Christian Eriksen et Wolfsburg, c’est terminé. Victime d’un deuxième malaise cardiaque à la 65 e minute d’un match amical entre le Danemark et l’Ukraine en juin dernier, le milieu de terrain s’est mis d’accord avec l’actuel 4ᵉ de 2. Bundesliga pour une résiliation anticipée de leur contrat, qui les liait jusqu’en 2027 .
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