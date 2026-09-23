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Christian Eriksen n'a plus de club
information fournie par So Foot 23/09/2026 à 16:37
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Christian Eriksen n'a plus de club

Christian Eriksen n'a plus de club

Sage décision. Christian Eriksen et Wolfsburg, c’est terminé. Victime d’un deuxième malaise cardiaque à la 65 e minute d’un match amical entre le Danemark et l’Ukraine en juin dernier, le milieu de terrain s’est mis d’accord avec l’actuel 4ᵉ de 2. Bundesliga pour une résiliation anticipée de leur contrat, qui les liait jusqu’en 2027 .

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