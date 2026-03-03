 Aller au contenu principal
Lavrov dit redouter un élan de prolifération nucléaire après les frappes
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 14:16

par Dmitry Antonov et Vladimir Soldatkin

La Russie a averti mardi que la guerre lancée par les États-Unis et Israël contre Téhéran pourrait produire l'effet inverse de l'objectif affiché, en poussant l'Iran et ses voisins arabes à chercher à acquérir l'arme nucléaire.

Le président américain, Donald Trump, a évoqué la volonté de de l'Iran de se doter d'armes nucléaires — une accusation que Téhéran réfute — parmi les raisons justifiant des attaques menées depuis samedi par les États-Unis et Israël.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a estimé mardi lors d'une conférence de presse qu'une conséquence logique serait que "des forces émergent en Iran pour faire exactement ce que les Américains veulent éviter : acquérir l'arme nucléaire, tout simplement parce qu'ils n'attaquent pas ceux qui la possèdent."

Il a ajouté que des pays arabes pourraient aussi entrer dans la course à la bombe atomique. "(...) Déclencher une guerre pour empêcher la prolifération des armes nucléaires pourrait susciter des tendances diamétralement opposées".

Sergueï Lavrov a dit que Moscou n'avait d'ailleurs toujours pas la preuve que l'Iran développait des armes nucléaires.

La Russie entretient des liens étroits avec l'Iran, qu'elle juge crucial pour maintenir son influence au Moyen-Orient, d'autant plus que leur allié commun, le président syrien Bachar al Assad, a été renversé en décembre 2024.

(Dmitry Antonov et Vladimir Soldatkin; rédigé par Mark Trevelyan et Lucy Papachristou, version française Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)

Proche orient
Guerre en Iran
  • 14:19

    Vu que la Russie aidait l'Iran à l'acquérir, elle ne va pas dire l'inverse...

