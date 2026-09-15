Lavezzi rassure sur son état de santé

Un long chemin vers la guérison. L’ancien international argentin Ezequiel Lavezzi a rassuré les nombreux inquiets sur son état de santé. La semaine dernière, une vidéo du média argentin El Canciller avait provoqué une vague de soutiens massifs à l’égard de l’ancien joueur du PSG.

Invité du podcast d’Amazon Prime Italia lundi pour répondre aux questions de Luca Toni, Lavezzi est revenu sans détour sur son état : « Quand j’ai arrêté de jouer, un vide est apparu et il n’y avait rien pour le combler, s’est confié l’Argentin. J’ ai souffert de dépression, j’ai été admis dans une clinique et je prends actuellement des médicaments. Je suis un traitement. Peu à peu, je me rétablis. » …

MB pour SOFOOT.com