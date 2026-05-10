Des supporters du Barça caillassent le bus de leur propre équipe

Des supporters du Barça caillassent le bus de leur propre équipe

Pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir.

À quelques dizaines de minutes du coup d’envoi du Clásico , plusieurs milliers de supporters du Barça étaient aux alentours du Camp Nou, prêts à attendre l’arrivée des joueurs. Dans une ambiance très chaude, le bus barcelonais a fendu la foule, déclenchant une vive réaction. Certains ont alors pensé qu’il s’agissait du bus du Real Madrid et ont donc caillassé le véhicule de leur propre équipe… El Chiringuito, avec ses envoyés spéciaux évidemment présents sur place, a pu filmer la scène, plus triste que comique.…

AL pour SOFOOT.com