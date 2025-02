Laval fait chuter Lorient, Caen n’y arrive pas face à Pau

Cette vingt-quatrième journée de Ligue 2 a réservé une surprise ce samedi, et pas des moindres : la défaite du leader, Lorient, au Moustoir face à une équipe de Laval qui a eu le mérite d’y croire jusqu’au bout. Dominée logiquement par des Merlus qui restaient sur cinq victoires de rang en championnat, la formation d’Olivier Frapolli a fait le dos rond avant de piquer en fin de match sur un coup de tête d’Amine Cherni bien servi par Thibaut Vargas (0-1, 87 e ) . Lorient permet donc à Dunkerque et au Paris FC, tous deux vainqueurs, de revenir à trois et quatre unités.

L’autre rencontre de l’après-midi a été plus riche en buts entre la lanterne rouge Caen et Pau. Largués mais désormais entraînés par Michel Der Zakarian, les Caennais ont concédé d’entrée un penalty transformé par Antoine Mille (0-1, 7 e ) . Mais sur corner, dans la foulée, Yann M’Vila a surgit au second poteau pour égaliser (1-1, 10 e ) . Caen aurait pu prendre l’avantage à la demi-heure de jeu mais Alexandre Mendy a loupé son tir au but. Au retour des vestiaires, les Normands pensent que le vent va enfin tourner en leur faveur lorsque Xavier Kouassi voit rouge et laisse Pau à dix. Encore un peu plus lorsque sur le coup-franc qui suit, Romain Thomas redonne l’avantage au SMC de la tête (2-1, 60 e ) . Mais quand rien ne va, rien ne va, et le scénario est terrible : Thomas voit rouge trois minutes plus tard et surtout Pau égaliser depuis les vestiaires sur un nouveau penalty convertit par Pathé Mboup (2-2, 71 e ). Oui, il y a du boulot pour Der Zak’.…

AC pour SOFOOT.com