Lautaro Rivero, la belle histoire du petit nouveau de la sélection argentine
Rien que ça.
Il vendait des alfajores, une petite pâtisserie originaire d’Amérique latine, sur les trottoirs de Buenos Aires, et il devrait fouler les pelouses avec le maillot albiceleste sur le dos. Lautaro Rivero, 21 ans, ancien vendeur de rue, est la surprise de Lionel Scaloni pour les amicaux contre le Venezuela et Porto Rico. …
SF pour SOFOOT.com
