 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lautaro Martínez se confie sur le traumatisme de la finale perdue face au PSG
information fournie par So Foot 06/09/2025 à 18:37

Lautaro Martínez se confie sur le traumatisme de la finale perdue face au PSG

Lautaro Martínez se confie sur le traumatisme de la finale perdue face au PSG

Un coup dur pas encore pleinement digéré.

Plus de trois mois après la déconvenue en finale de la Ligue des champions face au PSG, Lautaro Martínez s’est une nouvelle fois confié sur cette deuxième désillusion en trois ans, après celle perdue contre Manchester City en 2023 . « Elle m’a beaucoup coûté, j’ai eu du mal à l’accepter, parce que nous étions très confiants et bien préparés. Rien ne s’est passé comme espéré et la douleur a été encore plus grande. Ce sont des cicatrices qu’il faut soigner, avec le temps » , a confié l’Argentin dans un entretien à L’Équipe .…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le pilote de Formule 1 néerlandais Max Verstappen (Red Bull) après avoir réalisé la pole-position lors des qualifications du Grand Pix d'Italie sur le circuit de Monza le 6 septembre 2025. ( AFP / Philippe Lopez )
    F1: Max Verstappen retrouve la pole en Italie, devant les McLaren
    information fournie par AFP 06.09.2025 19:22 

    Max Verstappen, quadruple champion du monde en titre de Formule 1, a décroché samedi la pole position du Grand Prix d'Italie, sa première depuis le GP de Grande-Bretagne début juillet, après avoir battu les deux McLaren d'habitude dominatrices. Dans le chaudron ... Lire la suite

  • Kingsley Coman appelé pour remplacer Dembélé et Doué
    Kingsley Coman appelé pour remplacer Dembélé et Doué
    information fournie par So Foot 06.09.2025 19:15 

    Formule deux en un. Confronté aux forfaits d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, Didier Deschamps a décidé de faire appel à Kingsley Coman . Plus appelé depuis novembre 2024, l’ailier qui évolue désormais à Al-Nassr est attendu ce dimanche à Clairefontaine.… TB pour ... Lire la suite

  • Jean-Michel Aulas veut rester à la FFF même s’il est élu maire de Lyon
    Jean-Michel Aulas veut rester à la FFF même s’il est élu maire de Lyon
    information fournie par So Foot 06.09.2025 16:56 

    Et le cumul des mandats, dans tout ça ? Candidat (presque) déclaré à la mairie de Lyon lors des prochaines élections municipales, Jean-Michel Aulas ne souhaite pas pour autant abandonner tout rôle dans le football français . Vice-président de la FFF et patron de ... Lire la suite

  • Auxerre récupère Sékou Mara en prêt… et chambre le RC Lens
    Auxerre récupère Sékou Mara en prêt… et chambre le RC Lens
    information fournie par So Foot 06.09.2025 16:39 

    Voici venue l’heure des jokers. Le mercato a beau avoir fermé ses portes, les clubs peuvent encore s’offrir un dernier joker, à condition que le joueur arrive en provenance de l’Hexagone. Mission réussie pour l’AJ Auxerre, qui a annoncé l’arrivée en prêt de Sékou ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank