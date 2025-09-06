Lautaro Martínez se confie sur le traumatisme de la finale perdue face au PSG

Un coup dur pas encore pleinement digéré.

Plus de trois mois après la déconvenue en finale de la Ligue des champions face au PSG, Lautaro Martínez s’est une nouvelle fois confié sur cette deuxième désillusion en trois ans, après celle perdue contre Manchester City en 2023 . « Elle m’a beaucoup coûté, j’ai eu du mal à l’accepter, parce que nous étions très confiants et bien préparés. Rien ne s’est passé comme espéré et la douleur a été encore plus grande. Ce sont des cicatrices qu’il faut soigner, avec le temps » , a confié l’Argentin dans un entretien à L’Équipe .…

TB pour SOFOOT.com