Lautaro Martinez rend hommage à Achraf Hakimi
Quelle classe, ce Lautaro.
Quelques mois après avoir vécu la plus grande humiliation de l’histoire d’une finale européenne, El Toro a peut-être perdu quelques points de vie, mais sûrement pas son fair-play. Ancien coéquipier du Marocain Achraf Hakimi, l’Argentin a tenu à lui rendre hommage en reproduisant sa célébration en mode pingouin, après sa grave blessure survenue suite au très vilain tacle de Luis Díaz ce mardi face au Bayern Munich. …
MH pour SOFOOT.com
