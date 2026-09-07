Lassine Sinayoko sur les traces d'une Panthère

Vrais reconnaissent vrais. Auteur d’une performance de haut vol face à l’Olympique de Marseille dimanche soir en clôture de la troisième journée de Ligue 1, l’international malien Lassine Sinayoko est devenu le deuxième joueur de l’histoire du XXI e siècle à inscrire un triplé au Vélodrome . Sinayoko rejoint Bafétimbi Gomis qui avait déjà inscrit un triplé dans l’antre marseillais lors de la saison 2012-2013 sous les couleurs de l’OL.

Un début de saison canon

Arrivé cet été en provenance de l’AJ Auxerre, Lassine Sinayoko a quitté le cocon bourguignon pour s’établir dans l’autre club de la capitale pour la modique somme de 8 millions d’euros. Le natif de Bamako est l’une des principales attractions de cette nouvelle saison de Ligue 1 avec 4 buts inscrits en 3 rencontres.…

MB pour SOFOOT.com