Lassana Diarra réclame 65 millions d’euros auprès de la FIFA
Les liasses à Diarra.
Le 4 octobre dernier, la cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rendait une décision pour le moins disruptive dans le paysage économique du football. À la suite du litige qui opposait Lassana Diarra au Lokomotiv Moscou depuis 2014, la CJUE a donné raison à l’ancien milieu de terrain de Chelsea et a estimé que les règles qui régissent le marché des transferts étaient « contraires au droit de l’Union [européene] ». …
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
