Lassana Diarra réclame 65 millions d’euros auprès de la FIFA
information fournie par So Foot 18/08/2025 à 18:30

Lassana Diarra réclame 65 millions d'euros auprès de la FIFA

Lassana Diarra réclame 65 millions d’euros auprès de la FIFA

Les liasses à Diarra.

Le 4 octobre dernier, la cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rendait une décision pour le moins disruptive dans le paysage économique du football. À la suite du litige qui opposait Lassana Diarra au Lokomotiv Moscou depuis 2014, la CJUE a donné raison à l’ancien milieu de terrain de Chelsea et a estimé que les règles qui régissent le marché des transferts étaient « contraires au droit de l’Union [européene] ».

ARM pour SOFOOT.com

