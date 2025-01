Lartiste : « Wilfried Mbappé, c’est un chanteur d’opéra »

Après ses hits Chocolat ou Mafiosa , Youssef Akdim dit Lartiste revient sur le devant de la scène avec la premier volet de Soledad . Loin de cette "solitude", le rappeur franco-marocain de 39 ans se rappelle plutôt les moments de communion apportés par le foot. Et cette histoire a notamment pour cadre Bondy et comme figurants la famille Mbappé.

On t’appelle Lartiste sur scène. Est-ce que, quand tu es sur un terrain de foot, tu te considères aussi comme un artiste ?

Oui, j’ai ma propre vision du foot. Mon foot de cœur, c’est celui des artistes, de ceux qui jouent avec le ballon, des footballeurs qui sont à la fois sportifs et acrobates. Quand tu es petit, tu es obligé d’apprécier ces acrobaties, qu’on appelle plus tard « les gestes techniques ». Les belles frappes ou les qualités physiques, ça vient plus tard. La tactique, quand tu rentres dans un centre de formation et que les choses deviennent plus sérieuses. Moi, je me suis arrêté avant, alors je suis resté sur cette image du footballeur technique.…

Photos : David Delaplace, Thomas Chatriot et Iconsport.

Propos recueillis par Hugo Geraldo et Mathieu Rollinger, à Paris pour SOFOOT.com