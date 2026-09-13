Lanterne rouge de Liga, Valence prend une décision radicale
Un bon week-end de merde. Battu par le Séville FC ce vendredi soir (1-0), le Valence CF n’a pas tardé à prendre le taureau par les cornes. Bon dernier de La Liga après cinq journées et un bilan comptable famélique (un point pris, quatre défaites, un seul but marqué contre dix encaissés), le club Che s’est séparé, ce dimanche après-midi, de son entraîneur Carlos Corberán et de l’ensemble de son staff technique.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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